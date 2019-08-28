https://static.news.ru/photo/82b63642-c9d0-11e9-8f88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alena Kalita/Russian Look/Global Look Press

Уникальную операцию по удалению грыжи диска позвоночника впервые провели в госпитале Бурденко в России. Её особенность состоит в применении метода, который позволяет уменьшить размеры доступа к грыже до 1 см и снизить травматизацию тканей.

Такая операция в России проведена впервые. Это метод трансфораминальной реструктивной хирургии на поясничном отделе позвоночника, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны .

Кроме всего прочего, методика позволяет сократить реабилитационно-восстановительный период и уменьшить риск развития инфекций. Так, прооперированный новым методом пациент был выписан уже на третьи сутки.

Ранее News.ru сообщал, что в России отмечается рост числа детей с пороками развития органов зрения. За последние четыре года число таких пациентов в возрасте от 0 до 14 лет увеличилось на 42%.