Госинспекция по недвижимости Москвы возьмёт на службу робособаку

Госинспекция по недвижимости Москвы создала робособаку. Устройство будет помогать ведомству обходить улицы, фотографировать и снимать на видео заданный маршрут, чтобы выявлять нарушителей, сообщается на сайте мэра Москвы. В 2022 году разработка пройдёт апробацию в реальных городских условиях.

Умный помощник характеризуется отличной обучаемостью, многофункциональностью, высокой производительностью и манёвренностью. В ближайшее время робособака приступит к обучению — перемещению по заданным маршрутам и проведению фото- и видеофиксации, — рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Первые тестовые выходы робособаки пройдут в Центральном административном округе.

Робопёс оснащён GPS-модулем и лидаром, с помощью которых он может ориентироваться в пространстве и измерять расстояние. Робот также умеет развивать скорость до 11 км/ч и маневрировать. Для придания устройству дружелюбного вида создатели оставили на его «морде» улыбку.

Ранее сообщалось, что спасать на поле боя раненых будет способен новейший российский робот «Маркер». Экспериментальная робототехническая платформа «Маркер» была создана в рамках совместного проекта Фонда перспективных исследований и НПО «Андроидная техника», который стартовал в 2018 году.