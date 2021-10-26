На базе робота «Маркер» могут создать спасательную машину

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Вакцинация первыми дозами препаратов BioNTech/Pfizer и Oxford/AstraZeneca может вызывать семь редких неврологических осложнений, в числе которых синдром Гийена — Барре и паралич Белла. С таким утверждением выступили британские исследователи после того, как оценили данные о здоровье 32 млн англичан, получивших прививку указанными вакцинами. При этом учёные подчёркивают, что риск неврологических осложнений при заражении COVID-19 гораздо выше. О результатах исследования пишет журнал Nature Medicine.

По данным издания, группа исследователей во главе со специалистами из Оксфордского университета провела анализ данных о здоровье 32 млн жителей Великобритании, получивших первую дозу препарата Pfizer или AstraZeneca в период...