На базе робота «Маркер» могут создать спасательную машину
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
03:37, 27 октября 2021
Фото: pixabay.com
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Спасать на поле боя раненых способен новейший российский робот под названием «Маркер». Об этом сообщил ТАСС заместитель начальника отделения по программным комплексам ГосНИИАС, доцент кафедры «Вычислительная математика и программирование» МАИ Борис Вишняков.
Роботизированный комплекс «Маркер» может быть использован в качестве спасательного робота для поиска и эвакуации с поля боя раненых, — рассказал он.
По словам Вишнякова, во время поиска раненых роботизированная платформа сможет выпускать базирующиеся на ней беспилотники.
Экспериментальная робототехническая платформа «Маркер» была создана в рамках совместного проекта Фонда перспективных исследований и НПО «Андроидная техника», который стартовал в 2018 году. Целью проекта является создание и проведение полномасштабной отработки технологий и базовых элементов наземной робототехники.