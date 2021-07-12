Испытания группы боевых ударных роботов провели в России

Испытания пяти ударных роботов «Маркер» провели на полигоне в России. Механизмы действовали без участия человека и сами решали поставленные задачи, сообщает РИА Новости.

Был испытан демонстрационный образец группировки наземных робототехнических комплексов. В группе были задействованы пять робототехнических платформ «Маркер» — три на колесном шасси и две на гусеничном, — сообщил собеседник агентства.

Роботы решали задачи по распределению целей в группе, выхода на оптимальные огневые позиции. Они самостоятельно реагировали на оперативное изменение боевой обстановки, обменивались целеуказаниями. Также «Маркеры» сами вели разведку за счёт установленной на их борту аппаратуры и средств технического зрения.

В дальнейшем планируется провести испытания с применением дронов совместно с группой роботов. За счёт беспилотников, по словам испытателей, существенно повышаются показатели разведки.

Применение группы ударных роботов в автоматическом режиме позволяет добиться эффекта появления у системы свойств, не присущих её отдельным элементам, — эмерджентности.

Когда мы имеем группу разрозненных роботов, то это просто множество машин, каждая из которых обладает определенной эффективностью, которую можно оценить количественно. Как только мы их объединяем в группу, то эффективность этой группы становится выше, чем сумма эффективностей входящих в нее элементов, — пояснил собеседник издания.

Ранее военнослужащие Центрального военного округа провели учения, в которых был задействован боевой робот «Маркер». Робота отправили на учения после того, как он «выступил» на форуме «Армия-2020» в конце августа — начале сентября.