https://static.news.ru/photo/759c7e56-4335-11ea-b097-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lu Liang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Google опасается вспышки коронавируса в Китае, из-за чего руководство компании решило временно закрыть все свои офисы в материковой части страны, а также в Гонконге и Тайване.

В настоящее время отделения закрыты из-за продлённого лунного нового года. Китайское правительство пошло на эти меры, чтобы уменьшить распространение вируса, побуждая жителей оставаться в стране и избегать поездок.

Представитель Google в разговоре с The Verge также сообщил , что компания ввела временные ограничения на командировки в опасный регион. Сейчас сотрудникам, находящимся в Китае и чьи ближайшие родственники возвращаются из страны, советуют как можно скорее улетать обратно и работать из дома в течение не менее 14 дней с момента выезда.

Ранее NEWS.ru рассказал, что к подобным мерам прибегла и Apple. Генеральный директор Тим Кук заявил, что компания начала ограничивать поездки сотрудников в Китай из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV. В Купертино так же решили закрыть один из розничных магазинов в материковой части страны и сократить часы работы в остальных.