Google опасается вспышки коронавируса в Китае, из-за чего руководство компании решило временно закрыть все свои офисы в материковой части страны, а также в Гонконге и Тайване.
В настоящее время отделения закрыты из-за продлённого лунного нового года. Китайское правительство пошло на эти меры, чтобы уменьшить распространение вируса, побуждая жителей оставаться в стране и избегать поездок.
Представитель Google в разговоре с The Verge также
Ранее NEWS.ru рассказал, что к подобным мерам прибегла и Apple. Генеральный директор Тим Кук заявил, что компания начала ограничивать поездки сотрудников в Китай из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV. В Купертино так же решили закрыть один из розничных магазинов в материковой части страны и сократить часы работы в остальных.
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