Alphabet, материнская компания Google, опубликовала финансовый отчёт за четвёртый квартал и весь 2019 год. Документация впервые показала выручку YouTube — сервис принёс $4,72 млрд за три месяца и $15,149 за 12 месяцев.
Платформа также насчитывает более 20 млн подписчиков Premium (YouTube без рекламы) и Music Premium, а также более 2 млн пользователей платного ТВ-сервиса.
По данным Alphabet, за последний квартал доход от облачного бизнеса составил $2,6 млрд (по сравнению с почти $10 млрд в Amazon). Однако он быстро растёт, увеличившись более чем на 50% в годовом исчислении.
Квартальная прибыль компании
Ранее NEWS.ru рассказал, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует обязать компании Apple, Google и Microsoft обеспечить возможность удалять предустановленные программы в рамках закона о российском программном обеспечении.
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