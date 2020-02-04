https://static.news.ru/photo/1a10a63e-4722-11ea-ade6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Hardt/www.imago-images.de/Global Look Press

Alphabet, материнская компания Google, опубликовала финансовый отчёт за четвёртый квартал и весь 2019 год. Документация впервые показала выручку YouTube — сервис принёс $4,72 млрд за три месяца и $15,149 за 12 месяцев.

Платформа также насчитывает более 20 млн подписчиков Premium (YouTube без рекламы) и Music Premium, а также более 2 млн пользователей платного ТВ-сервиса.

По данным Alphabet, за последний квартал доход от облачного бизнеса составил $2,6 млрд (по сравнению с почти $10 млрд в Amazon). Однако он быстро растёт, увеличившись более чем на 50% в годовом исчислении.

Квартальная прибыль компании составила почти $10,7 млрд, увеличившись на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Расходы Alphabet выросли на 18%, до $36,8 млрд, поскольку фирма инвестировала в центры обработки данных и наняла новых сотрудников.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует обязать компании Apple, Google и Microsoft обеспечить возможность удалять предустановленные программы в рамках закона о российском программном обеспечении.