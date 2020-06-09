Google уберёт из Chrome «чёрный список» из-за расизма

https://static.news.ru/photo/6a14a486-aa2e-11ea-a6d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Команда Google Chrome начнёт избавляться от понятий, намекающих на расизм. Разработчики уберут из браузера такие термины, как «чёрный список» (blacklist) и «белый список» (whitelist).

На фоне недавних протестов против расизма в США после смерти Джорджа Флойда Google изменила код Chrome и заменила вышеупомянутые слова на более инклюзивные термины список блокировок (blocklist) и список разрешений (allowlist).

В общей сложности разработчики заменят более 2000 ссылок на термин «чёрный список» после того, как обновлённый код будет рассмотрен и принят.

Ранее NEWS.ru писал, что пользователи сервисов Google и YouTube в ряде стран пожаловались на проблемы в работе приложений. Проблемы начались в 07:08 по московскому времени. Большая часть жалоб приходилась на США.