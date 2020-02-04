https://static.news.ru/photo/c73a86b8-4736-11ea-b6b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andre M. Chang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Google предупредила об утечке данных пользователей «Google Фото». Как заявили разработчики, личные видеоролики некоторых юзеров были отправлены незнакомым людям.

Пересылка произошла в период с 21 по 25 ноября 2019 года из-за технической ошибки в «Google Архиватор» (Google Takeout). Количество пострадавших составило менее 0.01% пользователей «Google Фото», использовавших сервис для экспорта данных.

Google принесла извинения за «любые неудобства, которые могла доставить возникшая ситуацию».

Ранее NEWS.ru рассказал, что Alphabet, материнская компания Google, опубликовала финансовый отчёт за четвёртый квартал и весь 2019 год. Документация впервые показала выручку YouTube — сервис принёс $4,72 млрд за три месяца и $15,149 за 12 месяцев.