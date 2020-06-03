Google грозит штраф в $5 млрд за незаконный сбор данных

https://static.news.ru/photo/64555d22-a59e-11ea-a411-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Pohl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Коллективный иск был подан в окружной суд Северной Калифорнии на Google. Истцы обвиняют компанию в незаконном сборе данных о пользователях браузера Chrome и требуют взыскать с неё штраф в размере $5 млрд (по $5 тысяч на каждого пострадавшего).

Как утверждается в исковом заявлении, Google собирает идентифицирующую информацию о юзерах посредством Google Analytics, Google Ad Manager и других приложений, включая ПО для смартфонов, даже при использовании режима инкогнито.

Истцы считают, что данные помогает Google узнавать о друзьях пользователей, хобби, любимых продуктах, покупках и даже о «самых интимных и потенциально неловких вещах», которые они ищут в Интернете.

[Google] не может продолжать участвовать в тайном и несанкционированном сборе данных практически от каждого американца с компьютером или телефоном, — говорится в исковом заявлении.

Сама компания заявила, что будет активно защищаться от предъявленных претензий. По словам представителя Google, режим инкогнито в Chrome даёт вам возможность просматривать интернет-страницы без сохранения информации о действиях пользователей в браузере или на устройстве. При этом во время открытия новой «конфиденциальной» вкладки данные о сетевой активности могут собирать веб-сайты, цитирует разработчиков Reuters.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Google удалила из магазина приложений программу Remove China Apps. Она позволяла юзерам обнаруживать и удалять программное обеспечение (ПО), разработанное китайскими компаниями.