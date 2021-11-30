Forbes: мобильные операторы отключили безлимитный интернет новым клиентам

Мобильные операторы отключили опцию безлимитного интернета для новых абонентов. Как пишет Forbes, безлимитным интернетом пользуются около 30% клиентов, но для сотовых операторов это невыгодно, так как некоторые пользователи расходуют слишком много трафика.

О том, что операторы «Вымпелком» (бренд «Билайн») , «Мегафон», МТС и «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2) перестали подключать новых абонентов к безлимитному интернету, 26 ноября написал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Представители «Мегафона» и «Вымпелкома» подтвердили, что в их тарифных планах нет возможности подключения безлимитного интернета. Представитель «Мегафона» добавил, что после подключения к тарифному плану абонент может подключить эту опцию отдельно. В Tele2 заявили, что давно отказались от этой услуги, тогда как для новых клиентов МТС она доступна только на двух премиум-тарифах.

При этом операторы отмечают, что запрет на подключение безлимитного интернета не распространяется на действующих абонентов актуальных тарифов. Муртазин предположил, что в будущем это ограничение коснётся пользователей архивных тарифов.

В Tele2 уточнили, что безлимитные тарифы всегда были интересны лишь узкой аудитории, и спроса на них в последнее время не наблюдается. В «Вымпелкоме» сообщили, что абсолютное большинство абонентов с неограниченным трафиком используют не более 50 Гб в месяц, при этом 70% из них укладываются в 20Гб и менее.

Как заявил гендиректор аналитического агентства «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов, безлимитный интернет невыгоден операторам, потому что абоненты расходуют большой объём трафика и перегружают сеть, что касается и других абонентов. Кроме того, операторы смогут больше зарабатывать на абоненте, выдавая лимитированный трафик.

Ранее сообщалось, что МТС изменил условие архивного плана «Тарифище», поставив клиентов перед выбором: доплачивать за безлимит по 50–75 рублей либо перейти на новую версию трафика с сохранением той же цены, но при этом пользователям будет предоставляться только 30 Гб интернет-трафика.

Tele2 закрыл для подключения услугу «Очень много Интернета». Услуга действовала для ряда тарифов и позволяла использовать безлимитный Интернет за 200 рублей в месяц. Эксперты считают, что операторам вообще не стоило возвращать безлимитные тарифы. В 2019 году они уже отказывались от такого трафика, но потом вернули тарифы из-за конкуренции.