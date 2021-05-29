ФАС использует искусственный интеллект для борьбы с картелями

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассчитывает к 2023 году запустить аналитическую информационную систему (АИС) «Антикартель», которая будет выявлять признаки картельных сговоров на рынках с помощью технологий искусственного интеллекта и больших данных. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает «Коммерсант».
В ФАС
АИС позволит автоматизировать процесс выявления и доказывания антиконкурентных соглашений, — пояснил представитель ФАС.
Антимонопольная служба в 2019 году запустила пилотный модуль системы «Большой цифровой кот», возможно, «Антикартель» будет её модификацией. Схожие решения используются коммерческими компаниями в России и за рубежом для анализа действий конкурентов.
Ранее стало известно, что технологии искусственного интеллекта помогли медикам в Москве поставить порядка 1,5 млн диагнозов.