ФАС использует искусственный интеллект для борьбы с картелями

https://static.news.ru/photo/cfb183ba-c1e6-11eb-917f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассчитывает к 2023 году запустить аналитическую информационную систему (АИС) «Антикартель», которая будет выявлять признаки картельных сговоров на рынках с помощью технологий искусственного интеллекта и больших данных. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает «Коммерсант».

В ФАС оценивают затраты на разработку и внедрение АИС в 110 млн рублей. «Антикартель» будет представлять собой распределённое хранилище больших данных, объединённых в единый кластер, пояснили изданию в службе. В систему также включат функцию «самопроверки риска участия в картеле».

АИС позволит автоматизировать процесс выявления и доказывания антиконкурентных соглашений, — пояснил представитель ФАС.

Антимонопольная служба в 2019 году запустила пилотный модуль системы «Большой цифровой кот», возможно, «Антикартель» будет её модификацией. Схожие решения используются коммерческими компаниями в России и за рубежом для анализа действий конкурентов.

Ранее стало известно, что технологии искусственного интеллекта помогли медикам в Москве поставить порядка 1,5 млн диагнозов.