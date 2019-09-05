https://static.news.ru/photo/2989f69e-cfe8-11e9-833a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Facebook объявила о полноценном запуске нового сервиса Facebook Dating. Он позволит пользователям находить потенциальных партнёров внутри социальной сети.

Юзерам нужно создать отдельный от основного аккаунта профиль в мобильном приложении. После этого система начнёт показывать совпадения на основе предпочтений, интересов и активности в Facebook. Среди предложений могут оказаться как друзья друзей, так и совершенно незнакомые люди.

При этом пользователи смогут увидеть в перечни и знакомые лица при включении специальной опции. Она позволяет проявить интерес к девяти друзьям на Facebook или подписчикам в Instagram. При взаимной симпатии оба юзера получат соответствующее уведомление. Интеграция с Instagram также включает в себя возможность добавить модуль, показывающий последние фотографии.

Кроме того, разработчики добавили функцию для защиты пользователей — при нажатии на значок щита друг или член семьи увидит в Facebook Messenger информацию о предстоящей дате свидания, а также местоположение человека в реальном времени.

Facebook Dating стал доступен в 20 странах, включая США, Мексику, Сингапур, Таиланд и Вьетнам. До Европы новинка доберётся в начале 2020 года.

Ранее News.ru сообщил, что база телефонных номеров, связанных с учётными записями Facebook, была обнаружена в Интернете. Она содержала более 419 млн записей из разных регионов, включая 133 млн пользователей из США, 18 млн из Великобритании и 50 млн из Вьетнама.