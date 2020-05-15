Facebook приобрела сервис Giphy за $400 млн

https://static.news.ru/photo/02c7d094-96c1-11ea-987e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andre M. Chang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Facebook купила сервис для поиска и хранения анимации Giphy. Сделку оценили в $400 млн. Остальные условия соглашения неизвестны.

Большая часть команды Giphy будет работать совместно с отделом Instagram.

Объединяя Instagram и Giphy, мы сможем упростить поиск идеальных GIF-анимаций и стикеров в «Историях» и личных сообщениях, — цитирует представителей соцсети издание TechCrunch.

Однако сервис будет продолжать работу со своей библиотекой. Его пользователи по-прежнему смогут загружать GIF-файлы, а разработчики и партнёры использовать API. Переговоры о сделке были начаты ещё до начала пандемии коронавируса.

Ранее NEWS.ru передавал, что Apple может выпустить AR-гарнитуру не раньше 2022 года.