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Facebook пришлось отложить запуск сервиса для знакомств Facebook Dating в Европе. Компания не предоставила юридически требуемую оценку рисков конфиденциальности, утверждает Комиссия по защите данных (DPC) Ирландии.

В заявлении DPC говорится, что Facebook впервые связался с ней по поводу релиза сервиса в ЕС 3 февраля, но не предоставил информации или документов, касающихся оценки воздействия на защиту данных. В связи с этим 10 февраля комиссия провела обыски в дублинском офисе компании с целью «ускорить получение соответствующей документации».

При этом представитель Facebook утверждает, что компанию не обязывали проводить оценку рисков конфиденциальности. Но при дальнейшем запросе компания предоставила комиссии необходимые документы.

Facebook запустил сервис для знакомств в начале сентября в 20 странах, включая США, Мексику, Сингапур, Таиланд и Вьетнам. Платформа позволяет пользователям находить потенциальных партнёров внутри социальной сети, писал NEWS.ru.

Юзерам нужно создать отдельный от основного аккаунта профиль в мобильном приложении. После этого система начнёт показывать совпадения на основе предпочтений, интересов и активности в Facebook. Среди предложений могут оказаться как друзья друзей, так и совершенно незнакомые люди.

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