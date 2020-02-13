https://static.news.ru/photo/11d89ed0-4e49-11ea-9e02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Facebook пришлось отложить запуск сервиса для знакомств Facebook Dating в Европе. Компания не предоставила юридически требуемую оценку рисков конфиденциальности, утверждает Комиссия по защите данных (DPC) Ирландии.

В заявлении DPC говорится, что Facebook впервые связался с ней по поводу релиза сервиса в ЕС 3 февраля, но не предоставил информации или документов, касающихся оценки воздействия на защиту данных. В связи с этим 10 февраля комиссия провела обыски в дублинском офисе компании с целью «ускорить получение соответствующей документации».

При этом представитель Facebook утверждает , что компанию не обязывали проводить оценку рисков конфиденциальности. Но при дальнейшем запросе компания предоставила комиссии необходимые документы.

Facebook запустил сервис для знакомств в начале сентября в 20 странах, включая США, Мексику, Сингапур, Таиланд и Вьетнам. Платформа позволяет пользователям находить потенциальных партнёров внутри социальной сети, писал NEWS.ru.

Юзерам нужно создать отдельный от основного аккаунта профиль в мобильном приложении. После этого система начнёт показывать совпадения на основе предпочтений, интересов и активности в Facebook. Среди предложений могут оказаться как друзья друзей, так и совершенно незнакомые люди.