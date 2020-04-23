Ежедневная аудитория Zoom достигла 300 млн пользователей

https://static.news.ru/photo/99935252-8544-11ea-9ffb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rizqullah Hamiid Saputra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Количество пользователей Zoom, использовавших сервис видеоконференций 21 апреля, составило 300 млн. С начала месяца аудитория платформы выросла вдвое (на тот момент показатель составлял 200 млн юзеров).

Очевидно, что платформа Zoom предоставляет невероятно ценную услугу нашим любимым пользователям в это непростое время. Мы рады и гордимся тем, что продолжаем завоевывать доверие столь многих предприятий, больниц, учителей и клиентов по всему миру, — рассказал в рамках вебинара генеральный директор компании Эрик Юань.

В конце марта Zoom возглавил чарты в App Store и Google Play. Высокая популярность сервиса обусловлена удалённой работой миллионов людей по всему миру из-за самоизоляции вследствие пандемии COVID-19.

На увеличение аудитории Zoom даже не повлияли множественные проблемы с конфиденциальностью. В середине апреля NEWS.ru рассказал, как платформа видеоконференций оказалась кораблём с пробоинами