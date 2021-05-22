Эксперты предупредили россиян о неизбежности утечки биометрических данных

https://static.news.ru/photo/5fac8b34-bb81-11eb-af4b-96000091f725_660.jpg Фото: Aloisio Mauricio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эксперты в сфере информационной безопасности считают, что утечка биометрических данных возможна, поэтому их использование должно быть в качестве дополнительного, а не основного фактора защиты, сообщает РИА Новости.

Так, основатель и генеральный директор Qrator Labs Александр Лямин отметил , что подвергать биометрические данные киберугрозам является огромным риском. По его словам, однажды скомпрометированная биометрическая информация компрометируется навсегда.

Поэтому требования к защите такой информации должны быть максимальными. Абсолютно любые данные сегодня могут быть украдены, и утечка биометрической информации — это уже не вопрос возможностей, а лишь дело времени, — подчеркнул эксперт.

Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов считает, что при соблюдении всех мер безопасности биометрические данные хранятся не как фото, отпечаток или запись голоса, а в виде числового кода.

Крупные организации очень ответственно подходят к их защите, но даже в случае утечки этот код не позволит злоумышленникам проводить какие-либо операции, — отметил он.

При этом тренер лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Золотухин утверждает, что мер для защиты сбора, хранения и обработки биометрических данных в настоящее время не хватает.

От масштабных инцидентов нас спасает лишь то, что биометрические данные используются только как дополнительный фактор безопасности, — пояснил Золотухин.

Ранее стало известно, что компрометация биометрических данных — это самое страшное, что может произойти. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. Он пояснил, что при работе клиентов через удалённые каналы связи власти должны обеспечить безопасность биометрии. Так, если пин-код, пароль или паспорт можно поменять в течение жизни, то биометрические данные смене не подлежат.