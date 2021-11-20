Эксперт Трухин назвал способы ускорить домашний Интернет до предела

Эксперт по телекоммуникациям Василий Трухин рассказал о способах ускорить домашний Интернет до максимума. По его словам, самым простым решение выбор оптимального места для роутера, сообщают «Известия».

Если, например, между пользователем и роутером стоит холодильник или другие большие металлические предметы — по законам физики они приводят к потере сигнала, — пояснил эксперт.

Трухин также указал, что может существовать проблема «забитости» каналов связи из-за большого количества сетей в одном помещении. В такой ситуации лучше перейти на другой канал или другую частоту. По мнению Трухина, в настоящее время всё больше получает распространение диапазон 5 ГГц для Wi-Fi сетей.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит причин для роста тарифов на социально значимые услуги проводного Интернета и телевидения. Многие представители отрасли до этого заявили, что ожидают роста цен в следующем году на 10% и более. Однако ФАС опровергает эти сведения.