Эксперт рассказал об ошибках при зарядке смартфона

Исследования подтверждают, что зарядка смартфона до 100% и его полная разрядка до 0% сокращает срок службы аккумулятора. Об этом рассказал эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.
По его словам, значительная потеря ёмкости аккумулятора возможна уже после 300-500 циклов полной разрядки/зарядки,
Производители в первую очередь советуют избегать полного разряда аккумулятора и по возможности реже держать устройство заряженным на 100%, — подчеркнул Гриценко.
Ранее NEWS.ru сообщал, что доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев заявил: смартфон всегда следует класть экраном вниз. По его словам, в этом случае выпирающая на некоторых моделях телефонов камера меньше поцарапается, а дисплей будет меньше нагреваться. Такое простое действие позволит продлить срок службы телефона, отметил эксперт.
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