Эксперт рассказал об ошибках при зарядке смартфона

https://static.news.ru/photo/bd19cf22-d52a-11ea-9bb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru\

Исследования подтверждают, что зарядка смартфона до 100% и его полная разрядка до 0% сокращает срок службы аккумулятора. Об этом рассказал эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.

По его словам, значительная потеря ёмкости аккумулятора возможна уже после 300-500 циклов полной разрядки/зарядки, сообщает «Прайм». Агентство отмечает, что для эффективности аккумулятора важно использование его в диапазоне от 40% до 80%. При подобном режиме общая ёмкость аккумулятора намного дольше станет оставаться неизменной.

Производители в первую очередь советуют избегать полного разряда аккумулятора и по возможности реже держать устройство заряженным на 100%, — подчеркнул Гриценко.

Ранее NEWS.ru сообщал, что доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев заявил: смартфон всегда следует класть экраном вниз. По его словам, в этом случае выпирающая на некоторых моделях телефонов камера меньше поцарапается, а дисплей будет меньше нагреваться. Такое простое действие позволит продлить срок службы телефона, отметил эксперт.