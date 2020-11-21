Эксперт рассказал, как продлить жизнь ноутбуку

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IT-специалист Дмитрий Рябинин заявил, что работа ноутбука зависит от аккумулятора, который рассчитан на определённое количество циклов зарядки. По его словам, если гаджет заряжать правильно, он будет служить дольше.

Важно правильно настроить электропотребление ноутбука и следить, какие приложения постоянно работают в фоне. Более того, в некоторых операционных системах есть специальная функция экономии заряда батареи, в этом режиме на определённом уровне заряда блокируется работа фоновых приложений, синхронизация, снижается яркость. Так можно обезопасить себя от дополнительного износа батареи, — отметил эксперт в беседе с радио Sputnik.

Рябинин посоветовал не разряжать ноутбук ниже 20%, что позволит дольше сохранять характеристики аккумулятора. Правильным будет не допускать полной разрядки и не оставлять ноутбук постоянно подключённым к сети. Кроме того, не стоит держать гаджет полностью заряженными, если он долгое время не используется. В такой ситуации заряд аккумулятора может быть в районе 40–50%, подчеркнул эксперт.

Он добавил, что ноутбукам противопоказаны перепады температуры. Их нельзя держать на морозе или включать сразу после мороза. Использование ноутбука при температуре ниже минус 10 градусов снизит срок службы аккумулятора. Работать с гаджетом лучше всего в умеренно прохладном месте, отметил Рябинин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты Роскачества рассказали, как продлить срок службы ноутбука с помощью правильной эксплуатации. Следует бережно обращаться с жёстким диском, не перегревать его, не ронять ноутбук. Также при выборе устройства надо обращать внимание на более современные SSD-накопители — они быстрее, не шумят и практически полностью игнорируют внешние негативные факторы.