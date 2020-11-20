Эксперт назвал способ узнать в Сети владельца номера телефона

https://static.news.ru/photo/d250e49e-2b91-11eb-b52c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов заявил, что существует множество возможностей через Интернет узнать владельца номера телефона. По его словам, в этом могут помочь периодически случающиеся утечки данных и объёмный спектр личных данных, которые россияне сами указывают о себе в соцсетях и на сайтах.

Среди них порой встречается номер телефона, по которому можно узнать и ФИО человека, и даже его паспортные данные. Об этом эксперт рассказал в беседе с агентством ПРАЙМ.

Найти сведения о пользователе могут помочь и мессенджеры, а также страницы в соцсетях. Это возможно благодаря поиску по номеру телефона. Даже если вы отключили эту функцию, но используете одну и ту же аватарку в мессенджере и социальных сетях, элементарный поиск по картинке в поисковике приведёт злоумышленников на публичную страницу, — отметил Куканов.

Он добавил, что каждый, в том числе мошенник, может выяснить персональные данные человека, у которого информация в соцсетях находится в свободном доступе.

Чтобы этого не случилось, необходимо разделять номера телефонов для важных и не очень важных аккаунтов. Так, банковские приложения лучше не привязывать к общедоступному номеру, который оставляется на сайтах, да ещё с другими личными данными. Следует завести виртуальный номер для спам-рассылок и онлайн-покупок, подчеркнул Куканов.

Он считает, что своё фото и личную информацию в мессенджерах лучше убрать из всеобщего обозрения, а также надо запретить поиск аккаунта в соцсетях по номеру телефона.

Ранее NEWS.ru сообщал, что менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров заявил: каждый пользователь смартфона может активировать режим, позволяющий скрыть информацию о нахождении себя «в сети» мессенджера WhatsApp. На iPhone это делается через настройки приложения «Учётная запись» с иконкой замочка, затем нужно выбрать пункт «Конфиденциальность». В открывшихся подпунктах меню можно выбрать возможность стать невидимым для всех, убрать фото профиля и/или сведения о себе из общего обозрения.