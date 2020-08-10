Дуров сообщил о включении антицензурных инструментов Telegram в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/c3448c1a-f0d5-4d38-bb64-dfb6d479fe3a_660.jpg Фото: pixabay.com

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что у мессенджера в Белоруссии включили инструменты, направленные против цензуры. Однако связь остаётся нестабильной, так как Интернет в стране может отключаться целиком.

Специальные технологии должны позволить большинству пользователей Telegram использовать мессенджер. Об этом он написал в Twitter.

Мы включили наши антицензурные инструменты в Белоруссии, чтобы Telegram оставался доступным для большинства пользователей там. Однако связь по-прежнему очень нестабильна, так как Интернет иногда в стране полностью отключается, — отметил он.

We enabled our anti-censorship tools in Belarus so that Telegram remained available for most users there. However, the connection is still very unstable as Internet is at times shut off completely in the country. https://t.co/eA4S6Zz36H — Pavel Durov (@durov) August 10, 2020

Второй день подряд мобильный Интернет практически отключён в белорусской столице. При подключении проводной Сети пользователи также испытывают трудности: некоторые сайты не открываются, а мессенджеры отключаются. Перебои в работе Интернета на территории страны начались утром 9 августа, через некоторое время после открытия участков на выборах президента страны.

Акции протеста в Минске и других белорусских городах возобновились вечером 10 августа. Протестующие недовольны итогами выборов, предоставленными ЦИК.

Голосование в Белоруссии состоялось 9 августа. Явка составила более 84%. Действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская — 10,09%, согласно последней оценке ЦИК. После закрытия избирательных участков в столице и других городах прошли масштабные акции протеста. Силовики разгоняли митингующих светошумовыми гранатами, водомётами и слезоточивым газом, а также задержали более 200 человек. Среди задержанных оказались и российские журналисты. Тихановская и её сторонники итоги выборов не признали.

Как передавал NEWS.ru, часть задержанных российских журналистов, включая военкора Семёна Пегова, освободили к вечеру 10 августа.