Технологии

Дуров сообщил о включении антицензурных инструментов Telegram в Белоруссии

23:23, 10 августа 2020 55
Фото: pixabay.com

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что у мессенджера в Белоруссии включили инструменты, направленные против цензуры. Однако связь остаётся нестабильной, так как Интернет в стране может отключаться целиком.

Специальные технологии должны позволить большинству пользователей Telegram использовать мессенджер. Об этом он написал в Twitter.

Мы включили наши антицензурные инструменты в Белоруссии, чтобы Telegram оставался доступным для большинства пользователей там. Однако связь по-прежнему очень нестабильна, так как Интернет иногда в стране полностью отключается, — отметил он.

Второй день подряд мобильный Интернет практически отключён в белорусской столице. При подключении проводной Сети пользователи также испытывают трудности: некоторые сайты не открываются, а мессенджеры отключаются. Перебои в работе Интернета на территории страны начались утром 9 августа, через некоторое время после открытия участков на выборах президента страны.

Акции протеста в Минске и других белорусских городах возобновились вечером 10 августа. Протестующие недовольны итогами выборов, предоставленными ЦИК.

Голосование в Белоруссии состоялось 9 августа. Явка составила более 84%. Действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская — 10,09%, согласно последней оценке ЦИК. После закрытия избирательных участков в столице и других городах прошли масштабные акции протеста. Силовики разгоняли митингующих светошумовыми гранатами, водомётами и слезоточивым газом, а также задержали более 200 человек. Среди задержанных оказались и российские журналисты. Тихановская и её сторонники итоги выборов не признали.

Как передавал NEWS.ru, часть задержанных российских журналистов, включая военкора Семёна Пегова, освободили к вечеру 10 августа.

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