Цукерберг объявил о запуске сервиса групповых видеочатов Messenger Rooms

https://static.news.ru/photo/8e00bb2c-9602-11ea-88f5-fa163e074e61_660.jpg Марк Цукерберг Фото: Tobias Hase/dpa/Global Look Press

Создатель Facebook Марк Цукерберг объявил о запуске бесплатных групповых видеочатов Messenger Rooms. Сервис уже могут опробовать пользователи в США и Канаде, в течение следующей недели он будет доступен по всему миру.

Messenger Rooms, как подчёркивают создатели, в отличие от других сервисов видеозвонков, предназначен для социальных взаимодействий. Его запуск продиктован ситуацией с пандемией, когда людям по всему миру приходится сидеть по домам. Messenger Rooms поможет создать «эффект присутствия тех людей, кто не безразличен».

Вы можете создать отдельную комнату (Room) и пригласить нескольких друзей по ссылке, или вы можете создать комнату для одной из ваших групп, или для мероприятия, которое вы планируете. Вы также можете создать комнату для всех своих друзей в верхней части ленты новостей и просто посмотреть, кто зайдёт поздороваться, — сообщает Цукерберг.

8 мая сообщалось, что российская соцсеть «ВКонтакте» намерена добавить групповые видеозвонки в мессенджер в течение следующих нескольких недель. Сейчас разработчики тестируют новую функцию, писал NEWS.ru.