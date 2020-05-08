«ВКонтакте» добавит в мессенджер групповые видеозвонки

«ВКонтакте» намерена добавить групповые видеозвонки в мессенджер в течение следующих нескольких недель. Сейчас разработчики тестируют новую функцию.
В групповых звонках смогут участвовать до шести человек одновременно,
Ранее NEWS.ru рассказал, что «ВКонтакте» совместно со студией «Мосфильм» проведёт 14-часовой марафон советских фильмов о войне. Акция приурочена к празднованию 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Трансляции начнутся 9 мая в 09:00 мск и будут идти подряд.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен