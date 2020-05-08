«ВКонтакте» добавит в мессенджер групповые видеозвонки

https://static.news.ru/photo/760ecb9e-910c-11ea-929c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«ВКонтакте» намерена добавить групповые видеозвонки в мессенджер в течение следующих нескольких недель. Сейчас разработчики тестируют новую функцию.

В групповых звонках смогут участвовать до шести человек одновременно, передаёт vc.ru со ссылкой на источник. Соцсеть в комментарии изданию подтвердила тестирование, но отказалась от подробных комментариев.

Ранее NEWS.ru рассказал, что «ВКонтакте» совместно со студией «Мосфильм» проведёт 14-часовой марафон советских фильмов о войне. Акция приурочена к празднованию 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Трансляции начнутся 9 мая в 09:00 мск и будут идти подряд.