CNBC: Sony приостановила работу PlayStation Store в РФ

Фото: Andrej Sokolow/dpa/Global Look Press

Ограничение на ввоз в Россию компьютерных процессоров вычеркнет страну из технологической гонки, сообщил создатель LiveInternet, интернет-предприниматель Герман Клименко изданию Pravda.Ru. До этого Россия могла находиться в топ-4 мировых лидеров в IT-сфере, считает он.

Ограничение на ввоз в Россию компьютерных процессоров вычеркнет страну из технологической гонки, сообщил создатель LiveInternet, интернет-предприниматель Герман Клименко изданию Pravda.Ru. До этого Россия могла находиться в топ-4 мировых лидеров в...