CNBC: Sony приостановила работу PlayStation Store в РФ
Евгений Бугров
Евгений Бугров
01:13, 10 марта 2022
Фото: Andrej Sokolow/dpa/Global Look Press
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Sony Interactive Entertainment, являющаяся дочерней компанией японской корпорации-производителя видеоигр Sony Group, объявила о приостановке работы PlayStation Store в России. Также в Россию не будет поставляться программное и аппаратное обеспечение, сообщает телеканал CNBC.
Подразделение Sony PlayStation заявляет, что приостановило поставки всего программного обеспечения и оборудования в Россию. PlayStation Store также больше не будет доступен в стране, — отмечается в сообщении телеканала.
Ранее стало известно, что в России процветает пиратский рынок программного обеспечения, и люди пока могут найти в Интернете всё что угодно. Однако в связи с западными санкциями отечественной IT-сфере грозит кризис, а всем пользователям — проблемы с интернет-трафиком, заявил специалист по информационной безопасности Владимир Келаскин.