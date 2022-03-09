«Серверная Корея»: эксперт оценил перспективы IT-сферы в РФ под санкциями

В России процветает пиратский рынок программного обеспечения (ПО), и люди пока могут найти в Интернете всё что угодно. Однако в связи с западными санкциями отечественной IT-сфере грозит кризис, а всем пользователям — проблемы с интернет-трафиком. Об этом в комментарии NEWS.ru заявил специалист по информационной безопасности Владимир Келаскин.

В практическом смысле подавляющее большинство настольного программного обеспечения, включая операционные системы, которым пользуется российское население, по сути, уже давно представляет собой не продукты, а сервисы по подписке. Пиратский рынок ПО процветает, например, на популярном ресурсе rutracker.org можно найти всё что угодно, — пояснил Келаскин.

Также он опасается, что РФ ждёт «неминуемый» крах IT-сферы, но его приближает не возможное отсутствие лицензионных программ и приложений из-за ухода с российского рынка мировых брендов, а «совсем другая причина».

Программному обеспечению требуется аппаратное, то есть современные интегральные схемы. России никто больше не продаст не то что готовых iPhone, но и базовых VLSI-компонентов, таких как центральные процессоры. В особенности эта утрата отразится на сетевом оборудовании всех классов, от пользовательского до магистрального. Отказ в обслуживании и поставке оборудования Ericsson, Cisco, Brocade, Juniper — это фатальный удар по российским телекоммуникациям, — пояснил специалист.

Он добавил, что у купить такое оборудование у Китая мы не можем, потому что «у него его нет». Келаскин убеждён, что «программное обеспечение — это неизмеримо менее острая потеря по сравнению с hardware».

Нас ждёт Северная Корея, которую я в шутку называю «серверной». То есть физическое отключение точек обмена трафиком, — продолжил Владимир Келаскин.

Он не исключил, что «вынужденное пиратство» вполне применимо и к аппаратуре, которая в нынешних условиях «будет поставляться в Россию нелегально в обход санкций». «Аппаратное пиратство», по словам собеседника NEWS.ru, может быть узаконено, потому что «другого выхода просто нет».

При этом Владимир Келаскин пояснил, что в цифровой сфере «краеугольным фактором живучести инфраструктуры является её масштабируемость и устойчивость».

Сколько бы нам через Китай или ещё откуда-то не завозили контрабандного «железа», такая форма пиратства в масштабах государства — это грустная шутка. При этом нет ни малейших сомнений в том, что Россия не в состоянии обеспечить себя современными полупроводниками. Существуют такие проекты, как «Эльбрус» и «Байкал», но технологические процессы производства этих процессоров отстают от реальности не на годы, а на десятилетия, — резюмировал эксперт.

Ранее стало известно, что в связи с санкциями российские власти рассматривают вопрос использования нелицензионного ПО. О проработке таких «экстраординарных» шагов сообщили в Кремле, хотя в профильном Минцифры утверждают, что не выступали за отмену административного и уголовного наказания за пиратский софт.

Опрошенные NEWS.ru эксперты разошлись во мнении относительно того, как будет работать предполагаемое нововведение.