https://static.news.ru/photo/f6aa1f0a-d547-11e9-a77c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ray Tang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Число вредоносных программ и обнаруженных уязвимостей для iOS за 12 месяцев значительно выросло. За первое полугодие 2019 года эксперты обнаружили 155 уязвимостей, что на 24% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Как отметили в компании ESET, «яблочный» показатель также почти вдвое больше, чем у Android. При этом лишь 29 уязвимостей (их доля составила 19%) в iOS — критические для устройства или приватности личных данных владельца.

В 2019 году уязвимости для мобильной операционной системы Apple открыли ранее исправленные ошибки и позволили создать джейлбрейк для версии 12.4. Одним из самых запоминающихся инцидентов стала шпионская программа в FaceTime. Она позволяла злоумышленникам следить за владельцами устройств и их окружением.

Владельцам iPhone и iPad также могут стать жертвами фишинговых атак — эксперты ESET обнаружили мошенническую рассылку, в которой от получателей требовали «верифицировать» персональные данные после восстановления доступа к Apple ID. Невнимательные юзеры таким образом могли передать всю информация злоумышленникам.

Мобильным ОС также угрожают так называемые кроссплатформенные риски, связанные с использованием сторонних платформ и сервисов. Например, недавно обнаруженная ошибка в WhatsApp позволяла злоумышленникам изменять ответы в цитируемых сообщениях.

Ранее News.ru сообщил, что более 900 приложений-фонариков в Google Play запрашивали у пользователей доступ к разным функциям и данным смартфонов. Программное обеспечение в среднем запрашивает 25 разрешений. Среди них — доступ к данным и записи контактов, а также к записи звука. Полученную информацию могут использовать не только разработчики, но и рекламодатели для процесса монетизации.