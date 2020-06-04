Браузер Microsoft Edge стал доступен через Центр обновлений

https://static.news.ru/photo/1ebeb350-a66e-11ea-a9a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Microsoft

Компания Microsoft добавила браузер Edge на базе Chromium в центр обновления для автоматизации процесса установки. Ранее пользователям было нужно вручную скачивать установщик с официального сайта.

По словам разработчиков, они будут выпускать обновления для Edge каждые шесть недель, а не раз в шесть месяцев, как это было с классической версией браузера.

Сейчас в Edge есть поддержка расширений, режима чтения и совместимости с Internet Explorer 11, но пока недоступны функции синхронизации истории и вкладок. Microsoft пообещала добавить их до конца лета.

Обновление будет развёртываться в течение нескольких дней.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Microsoft решила разорвать контракт с новостным британским агентством PA Media, сотрудники которого отбирали и редактировали материалы для «домашних страниц» сайта MSN и браузера Edge. Компания решила заменить их системой искусственного интеллекта (ИИ).