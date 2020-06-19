Bloomberg: Apple изменила вектор разработки AR- и VR-гарнитуры

https://static.news.ru/photo/1482522a-b221-11ea-a1c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bruno Rocha/Keystone Press Agency/Global Look Press

Марк Гурман из Bloomberg поделился подробностями работы внутренних подразделений Apple. В статье журналист рассказал, что привело к изменению курса разработки AR- и VR-гарнитуры.

По словам Гурмана, в компании возникли разногласия между бывшим главным дизайнером компании Джони Айвом и Майком Роквеллом, руководителем секретной группы Apple, состоящей из 1000 человек. Она занималась фундаментальными аспектами гарнитуры под кодовым названием N301.

Изначально устройство был спроектировано как сверхмощная система с сильной графической составляющей и скоростью обработки, ранее невиданной для носимого продукта. Однако технология была настолько продвинута и производила так много тепла, что её нельзя было превратить в элегантную гарнитуру. Из-за этого команда Роквелла планировала продать стационарный хаб, прототип которого напоминал маленький Mac: он подключался к гарнитуре беспроводным способом. При этом девайс также мог работать в менее мощном обособленном режиме.

Айв оказался недоволен перспективой продажи гарнитуры, требовавшей отдельного стационарного устройства для полной функциональности. Он призвал Роквелла и его команду перестроить N301 для менее мощной технологии, которая могла бы быть полностью встроена в устройство. Глава секретной группы был категорически не согласен с дизайнером, утверждая, что беспроводной хаб обеспечит настолько высокую производительность, что «позволит вытеснить с рынка всё остальное». Как утверждает Гурман, противостояние Айва и Роквелла длилось в течение многих месяцев.

Генеральный директор Apple Тим Кук в конечном счёте встал на сторону дизайнера. Глава компании не хотел, чтобы она продвигала технологии, которые вывели бы людей из реального мира. В результате гарнитура больше не связана с отдельным хабом, что негативно отразилось на графике и скорости загрузки.

При этом устройство, находящееся сейчас в разработке, остаётся довольно продвинутым. Оно оснащено экранами сверхвысокого разрешения, которые «практически не позволяют пользователю отличить виртуальный мир от реального». Кинематографическая акустическая система сделает впечатление ещё более реалистичным, утверждают люди, протестировавшие девайс.

Прототипы N301 выглядят по размерам меньше Oculus Quest, гарнитуры Facebook. Инженерные группы Apple всё ещё тестируют устройство на разных формах головы, чтобы найти идеальный вариант. Сколько будет стоить гарнитура, компания пока не определилась.

Apple хочет, чтобы у грядущей новинки был собственный магазин приложений. Разработчики также «ориентируются на игры, возможность стримить видеоконтент и использовать коммуникационное устройство для виртуальных встреч». N301, похоже, будет лишь одним из текущих проектов Apple в области AR/VR. Компания также работает над другой парой очков дополненной реальности под кодовым названием N421. Её прототипы напоминают дорогие солнцезащитные очки с «толстыми оправами, в которых размещены батарея и чипы». Гурман утверждает, что Айв предпочёл именно концепцию очков N421.

Гарнитура дополненной реальности от Apple будет выпущена в 2022 году, а в 2023 году появятся более изящные AR-очки.