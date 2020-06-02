Летом 2019 года BBC анонсировала разработку собственного голосового помощника по имени Beeb, которая станет английским аналогом Alexa от Amazon и сможет искать любимые программы, взаимодействовать с онлайн-сервисами и понимать британские акценты. Девять месяцев спустя компания выпускает первую бета-версию цифрового ассистента, доступной определённой группе пользователей.

Beeb вышел для британских участников программы Windows Insider, в рамках которой группа юзеров занимается бета-тестированием и поиском ошибок в новых продуктах. По словам главного операционного директора BBC Design and Engineering Грейс Босвуд, идея ограниченного выпуска заключается в том, чтобы заставить инсайдеров опробовать различные функции и провести стресс-тестирование Beeb в ранней бета-версии. Компания, в свою очередь, получит данные об использовании, которые помогут ей продолжить обучение голосового помощника в преддверии более широкого выпуска.

Beep, как утверждают в компании, позволит юзерам быть в курсе новостей и узнавать прогноз погоды, слушать в прямом эфире радио BBC, подкасты, музыкальные миксы и радио-шоу по запросу, а также забавные шутки и забавные факты от писателей-юмористов.

Помощь профессионала

Matt Cetti-Roberts/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

У BBC уже есть интеграция с рядом ведущих цифровых ассистентов, которые встроены в домашние хабы, а также взаимодействуют со смартфонами и другими подключенными устройствами. Как заметил представитель компании, функция Alexa (настраиваемые мини-приложения, которые пользователь использует с помощью голосового помощника Amazon) — одна из самых популярных в Великобритании. Так зачем же BBC разрабатывает своего помощника?

Ответ прост — независимость от продуктов других компаний. BBC намерена, что Beep станет лучшим сервисом для большего числа людей.

Наш собственный помощник даст BBC возможность создавать и развивать подобные сервисы, а также свободу экспериментировать с новыми программами, функциями и опытом без чьего-либо разрешения на его создание определённым образом. Это также позволит нам быть более амбициозными в отношении контента и функций, которыми могут наслаждаться слушатели, — рассказал TechCrunch представитель компании.

В качестве партнёра по развитию BBC выбрала Microsoft. Она не только давний партнёр компании, но и единственный из «большой четвёрки» (куда также входят Apple, Google и Amazon), у которого сейчас контент не может конкурировать с контентом британских коллег. Beeb разрабатывается на основе платформы искусственного интеллекта Azure от Microsoft.

Другая сторона медали — государственная служба BBC. Корпорация или «Тётушка», как называют её многие жители Великобритании, финансируется за счёт госсредств, и поэтому у неё есть мандат на создание служб, которые продолжают обеспечивать её максимально возможную доступность. В Beep она будет реализована в том числе и в форме вышеупомянутой поддержке акцентов.

Так, например, Alexa позволяет взаимодействовать со сторонними приложениями, но, как отмечают сами пользователи, это не сравнится с прямым использованием самого сервиса. Поэтому, чтобы сделать голосовую платформу действительно доступной и использовать её для реального погружения в так называемую "вселенную BBC", она должна быть созданной с нуля самой компанией.

Beep будет получать новые функции на еженедельной или ежемесячной основе. BBC считает, что голосовой помощник в конечном итоге может появится на других её платформах, вроде стримингового сервиса iPlayer и официального сайта компании. А вот когда Beep станет доступен более широкому кругу пользователей, разработчики не уточняют.