https://static.news.ru/photo/68f51ade-433d-11ea-9ab6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valentin Wolf/imageBROKER.com/Global Look Press

Avast, выпускающая бесплатное антивирусное ПО, приняла решение закрыть свою дочернюю компанию Jumpshot после выявленных проблем с конфиденциальностью данных пользователей. Процесс затронет сотни рабочих мест.

По словам генерального директора Avast Ондрея Влчека, Jumpshot действовала «полностью в рамках закона», однако компания не хочет продолжать заниматься сбором данных, поскольку подобная практика не вписывается в приоритеты на 2020 года.

Защита людей является главным приоритетом Avast и должна быть включена во всё, что мы делаем в нашем бизнесе и в наши продукты. Все противоположное этому недопустимо, — заявил глава компании.

В конце января Avast, выпускающую бесплатное антивирусное ПО, обвинили в продаже пользовательских данных. Сделки осуществляются через дочернюю компанию Jumpshot.

Программное обеспечение отслеживало действия пользователей в Интернете, включая такую информацию, как клики, поиски в Google и Google Maps, посещение конкретных страниц в LinkedIn или просмотр роликов на YouTube и порносайтах.

В декабре 2019 года NEWS.ru также писал, что Avast следила за своими пользователями, по крайней мере с 2013 года. ПО, которым пользуются около 400 млн пользователей, передавало интернет-историю ради прибыли. Впоследствии Mozilla, Opera и Google удалили из своих онлайн-магазинов расширений браузеров многие продукты компании.