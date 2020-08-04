Apple захотела купить TikTok

https://static.news.ru/photo/fc166e50-d689-11ea-9b42-fa163e074e61_660.jpg Фото: MAL/http://imagebroker.com/Global Look Press

Американская компания Apple захотела купить у китайской ByteDance американский бизнес TikTok.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники. Отмечается, что для гиганта из Купертино это необычная сделка, поскольку Вашингтон имеет претензии к TikTok. Кроме того, это приложение работает не только на базе iOS, но и на других платформах.

Ранее заинтересованность в покупке социальной сети высказала компания Microsoft, но власти США потребовали завершить сделку до 15 сентября. Более того, в Вашингтоне считают, что либо продавец, либо покупатель должен перевести Минфину проценты после закрытия сделки, поскольку без участия правительства страны сделка невозможна.

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа обвинил разработчиков и администрацию TikTok в слежке за американскими гражданами. Представители президента заявили, что соцсеть поймали с поличным на отслеживании данных в буфере обмена в смартфоне. Глава Госдепартамента Майк Помпео допустил, что TikTok запретят вместе с другими китайскими соцсетями, так как они могут передавать приватную информацию властям КНР.

Как писал NEWS.ru, Трамп заявил, что власти страны могут запретить социальную сеть TikTok. По его словам, сейчас рассматриваются разные меры, направленные против приложения. Трамп отметил, что у него есть «пара вариантов» действий с соцсетью.