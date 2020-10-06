Apple объявила дату презентации новых iPhone

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Компания Apple пригласила журналистов на новую онлайн-презентацию. Скорее всего, на мероприятии представят новые iPhone.

Презентация состоится 13 октября в 20:00 по Москве, говорится на сайте корпорации. Слоганом стал «Hi, Speed» («Привет, скорость», игра слов от high speed — высокая скорость), русскоязычная версия приглашения сопровождается надписью «Новости скорости».

По данным The Verge, компания покажет iPhone 12 с поддержкой мобильной связи 5G. Источники Bloomberg сообщали, что в новой модели будет три камеры, а как минимум одна из версий будет оборудована новой системой 3D-сканирования.

Ранее NEWS.ru писал, что стали известны размеры и названия отдельных моделей iPhone нового поколения. СМИ сообщали, что Apple планирует продавать новые iPhone 12 без гарнитуры в комплекте.

15 сентября состоялась ежегодная презентация корпорации Apple, на которой были представлены ряд гаджетов, однако новый iPhone 12 на ней так и не показали.