Американский суд снял санкции с Xiaomi

Суд округа Колумбия (США) постановил снять с фирмы Xiaomi статус «коммунистической китайской военной компании» (CCMC). Об этом сообщает Reuters.
Статус CCMC в США
Xiaomi внесли в чёрный список в последние дни президентства Дональда Трампа. Американским гражданам было запрещено покупать акции компании, а уже имеющиеся на руках ценные бумаги надлежало продать до ноября 2021 года. Xiaomi опротестовала это решение в судебном порядке.
Вынесенный судом округа Колумбия вердикт означает, что с компании снимаются все ограничения. Глава Xiaomi Лэй Цзюнь, комментируя это решение, заявил, что фирма является открытой, прозрачной, публично торгуемой и независимо управляемой.
Ранее о снятии санкций договорился с Xiaomi Пентагон.