Американский суд снял санкции с Xiaomi

https://static.news.ru/photo/7aab379c-be0f-11eb-b60d-96000091f725_660.jpg Фото: Budrul Chukrut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Суд округа Колумбия (США) постановил снять с фирмы Xiaomi статус «коммунистической китайской военной компании» (CCMC). Об этом сообщает Reuters.

Статус CCMC в США присваивают коммерческим организациям, которые подозревают в сотрудничестве с Коммунистической партией Китая и Народно-освободительной армией КНР.

Xiaomi внесли в чёрный список в последние дни президентства Дональда Трампа. Американским гражданам было запрещено покупать акции компании, а уже имеющиеся на руках ценные бумаги надлежало продать до ноября 2021 года. Xiaomi опротестовала это решение в судебном порядке.

Вынесенный судом округа Колумбия вердикт означает, что с компании снимаются все ограничения. Глава Xiaomi Лэй Цзюнь, комментируя это решение, заявил, что фирма является открытой, прозрачной, публично торгуемой и независимо управляемой.

Ранее о снятии санкций договорился с Xiaomi Пентагон.