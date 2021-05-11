США исключили Xiaomi из «чёрного списка» компаний

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Минобороны Соединённых Штатов договорилось с китайской Xiaomi об исключении компании из «чёрного списка» запрещённых для инвестиций. Об этом говорится в судебном документе, содержание которого передаёт Bloomberg.

В тексте говорится , что стороны согласовали дальнейшие действия, что позволяет прекратить судебное разбирательство. Переговоры по некоторым условиям продолжатся, к 20 мая должно быть опубликовано совместное заявление.

Министерство обороны внесло Xiaomi в «чёрный список» в январе, в период пребывания у власти предыдущего президента США Дональда Трампа. Это аргументировалось тем, что компания осуществляет деятельность под контролем военно-промышленного комплекса и спецслужб Китая. Запрет на сотрудничество исключал любые финансовые операции с компанией со стороны физических и юридических лиц из США. Также те, кто имел доли в Xiaomi, обязывались продать их к определённому времени.

В компании оспорили это решение в суде Вашингтона. Представители Xiaomi заявили, что включение в «чёрный список» являлось неконституционным, так как американские власти не предоставили доказательств причастности компании к китайским спецслужбам.

В середине марта запрет на сотрудничество приостановили, так как Федеральный суд США посчитал необоснованным внесение Пентагоном компании в «чёрный список».