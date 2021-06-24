В России на смену врачам могут прийти роботы

Использование искусственного интеллекта в разы повышает точность диагностики заболеваний, а также снижает риск врачебных ошибок. Об этом «Народным новостям» рассказал академик РАН, заслуженный врач РФ Григорий Ройтберг.

Медик считает , что роботы смогут заменять врачей уже в недалёком будущем, но лишь в рутинной работе, а не в настоящем «искусстве врачевания».

Ройтберг отметил, что применение искусственного интеллекта в медицине значительно сократит продолжительность механических работ и тем самым освободит врачу больше времени для общения с пациентом и других задач, которые может решить только человек.

Он рассказал, что уже сейчас ИИ используется для диагностики коронавирусной пневмонии и онкологических заболеваний. Программы самостоятельно описывают рентгеновские снимки и подтверждают или не подтверждают наличие заболевания.

Врачу остаётся лишь проверить выводы программы и поставить свой вердикт — согласен или не согласен с описанием. Уровень несогласия не превысил 7–8%, а после проверки врачебной комиссией снизился более чем вдвое. То есть в половине случаев несогласий права была программа, а не врач, — отметил академик.

Компьютерной программе также проще проверить совместимость лекарств, которые врачи назначают пациенту. Кроме того, благодаря ИИ существенно расширяются возможности для диагностики, поскольку врачу невозможно держать в голове все знания.

Ранее сообщалось, что первый в России робот-воспитатель начал работать в детском саду Нового Уренгоя. Машина будет общаться с детьми и помогать воспитателям в преподавании основ робототехники. Дети смогут получать знания о новых технологиях прямо в процессе общения и игры.