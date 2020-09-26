Airbus проектирует три варианта «водородного» самолёта

https://static.news.ru/photo/577ddf1a-00c6-11eb-81eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: airbus.com

Сразу три варианта пассажирского самолёта с водородным двигателем разрабатывает компания Airbus. Производитель надеется совершить первый коммерческий рейс новейшего борта в 2035 году.

Двигатели для всех трёх машин являются переделанными под водородное топливо газотурбинными агрегатами. Одновременно у этих лайнером ещё и водородные топливные элементы, производящие электричество. Предположительно, подобная комбинация образует экологически безупречный и эффективный вид воздушного транспорта, говорится на сайте предприятия.

Airbus планирует стать первой в мире компанией, совершившей первый коммерческий борт на водородном топливе. По прогнозам корпорации, применение данного вещества сократит парниковые выбросы от авиаперевозок минимум на 50%. Полноразмерный макет водородного самолёта собираются представить к концу 2020-х годов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Германии прототип масштабной модели Flying-V завершил свой первый испытательный полет. Лайнер, разработанный в Делфтском технологическом университете в Нидерландах, рассчитан на перевозку 300 пассажиров. Flying-V поднялся в небо с немецкой авиабазы на прошлой неделе. Самолёт назван в честь знаковой электрогитары Gibson Flying-V, увидевшей свет в 1958 году и используемой впоследствии многими легендарными гитаристами — от Эдди Ван Халена и Джимми Хендрикса до Брайана Мэя и Кита Ричардса. Он напоминает по своей форме гитару, расширяясь по диагонали от носа судна к хвосту.