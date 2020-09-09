Опытный образец самолёта Flying-V совершил свой первый испытательный полёт

https://static.news.ru/photo/ba14b512-f2a8-11ea-b244-fa163e074e61_660.jpg Фото: KLM

В Германии прототип масштабной модели Flying-V завершил свой первый испытательный полет. Лайнер, разработанный в Делфтском технологическом университете в Нидерландах, рассчитан на перевозку 300 пассажиров.

Как сообщает LADbible, Flying-V поднялся в небо с немецкой авиабазы на прошлой неделе.

Профинансировала новый авиационный проект голландская авиакомпания KLM. Ожидается, что воздушное судно в корне изменит представления о форме и компоновке коммерческих самолётов.

Самолёт назван в честь знаковой электрогитары Gibson Flying-V, увидевшей свет в 1958 году и используемой впоследствии многими легендарными гитаристами — от Эдди Ван Халена и Джимми Хендрикса до Брайана Мэя и Кита Ричардса. Он напоминает по своей форме гитару, расширяясь по диагонали от носа судна к хвосту.

Его общая ширина составляет 65 м, а длина немного меньше 55 м. В целом размер вполне сопоставим с традиционным Airbus A350 и Boeing 787. Это означает, что есть возможность использовать уже существующую инфраструктуру аэропортов: ворота, ангары и взлётно-посадочные полосы. Из интересных конструктивных решений новинки — размещение части пассажирских и грузовых мест непосредственно в крыльях самолёта.

В задней части судна будет установлена пара турбовентиляторных двигателей. Они расположатся сверху, тогда как в большинстве сегодняшних моделей двигатели находятся под крылом. Такой тип размещения, как утверждают конструкторы, поможет резко сократить углеродный след воздушных перевозок и расходы на топливо.

Ранее NEWS.ru сообщал, что швейцарская компания Dufour Aerospace, построившая прототип аэротакси с поворотным крылом aEro 2, успешно провела лётные испытания новой разработки. Так, первый этап включал 550 полётов.