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17 июля 2026 в 10:05

В Еврокомиссии передумали и назвали новый срок для углеродных квот

FT: ЕК планирует изменить систему квот на выбросы для поддержки промышленности

Вопке Хукстра Вопке Хукстра Фото: IMAGO/Giannis Panagopoulos/Global Look Press
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Еврокомиссия планирует усилить финансовую поддержку декарбонизации европейской промышленности и замедлить темпы сокращения квот на выбросы в рамках системы ETS, заявил еврокомиссар по климату Вопке Хукстра в интервью Financial Times. По его словам, Брюссель намерен направлять большую часть доходов от торговли квотами на модернизацию предприятий. Еврочиновник уверен, что эти изменения не помешают достижению климатических целей ЕС.

Издание отмечает, что Еврокомиссия предложит обязать страны сообщества направлять не менее половины ежегодных доходов от ETS (около €24 млрд) на промышленную модернизацию. Также планируется продлить выдачу квот до середины 2040-х годов вместо действующего срока — 2039 года.

Ранее десятки фермеров вышли к зданию парламента Нидерландов в Гааге из-за планов властей по сокращению выбросов азота. Акция проходила на фоне парламентских дебатов по азотной политике. Для аграриев спор касается не только экологии, но и будущего хозяйств, расположенных рядом с природоохранными зонами.

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