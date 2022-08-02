«Звучит красиво»: в ГД отреагировали на намерение смягчить закон о Fan ID Депутат Свищев: в Госдуме изучат инициативу о смягчении закона о Fan ID для детей и людей старше 60 лет

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В Госдуме обязательно изучат инициативу клубов Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) — о смягчении закона о Fan ID для детей и людей старше 60 лет, если она поступит, заявил NEWS.ru председатель комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев. По его словам, данная идея «звучит красиво», но нужно внимательно изучить этот вопрос и проконсультироваться с правительством, клубами и Российским футбольным союзом (РФС).

Мы внимательно посмотрим, проконсультируемся с клубами, правительством, Министерством спорта, РФС. Любая инициатива должна пройти всестороннюю оценку. Сейчас трудно сказать. Звучит красиво, но надо посмотреть, какие нюансы и что прописано в фабуле, — отметил Свищев.

Закон о введении паспорта болельщика для посещения спортивных мероприятий начал действовать в России с 1 июня. Фанаты большинства клубов России заявили о бойкоте матчей в связи с этим законом.

В новом сезоне посещаемость матчей значительно упала из-за введения Fan ID. В связи с этим клубы лиги хотят провести консультации с депутатами Госдумы и попросить их о смягчении закона в части получения документа отдельными категориями граждан России — в частности, детьми и людьми старше 60 лет.

Ранее главный тренер «Ростова» и сборной России по футболу Валерий Карпин жестко раскритиковал систему Fan ID. Он выразил сомнения в том, что она вообще нужна в футболе. Его дочери не могли получить Fan ID, так как родились не в России.