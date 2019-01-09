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Звонарёва завершила борьбу на Australian Open

Вера Звонарёва AFP7/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вера Звонарёва

спорт [ версия для печати ]

Экс вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарёва уступила в двух сетах (3:6, 2:6) австралийской теннисистке Астре Шарм в первом раунде квалификации Открытого чемпионата Австралии.

Российская теннисистка, посеянная под первым номером квалификации, совершила за матч три двойных ошибки, реализовав один брейк-пойнт из трёх. Встреча продолжалась 1 час 11 минут.

Следующей соперницей Астры Шарм станет победительница матча между россиянкой Варварой Флинк и итальянкой Анастасией Гримальской.

Открытый чемпионат Австралии проходит в Мельбурне. Турнир завершится 27 января. Призовой фонд турнира составляет $60 млн австралийский долларов.

Ранее News.ru сообщал, что российский теннисист Андрей Рублёв не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Сиднее.


#теннис #ВераЗвонарева
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