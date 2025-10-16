Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 18:03

Журова ответила на решение CAS о дискриминации российских спортсменов

Журова: CAS может признать дискриминацию россиян в разных видах спорта

Светлана Журова Светлана Журова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) может признать дискриминационным решение о недопуске россиян в разных видах спорта, а не только в настольном теннисе, заявила NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам олимпийская чемпионка Светлана Журова. Она отметила, что уже есть прецедент, и ряд российских спортивных федераций подали аналогичные иски.

Я знаю, что ряд федераций по такому же принципу подавали иски в СAS. Речь пока идет только про настольный теннис. Есть уточнение, что это не распространяется на другие виды спорта, потому что каждая федерация может подать такой иск. Они намекают на то, что групповой иск от страны не пройдет. В то же время есть прецедент, это положительный момент. В юриспруденции и судебной практике есть правило, что если по абсолютно похожим искам выиграно дело, то следующее должно быть тоже выиграно, но это не действует в случае России, — сказала Журова.

Ранее CAS впервые признал дискриминационным решение Европейского союза настольного тенниса (ETTU) об отстранении российских и белорусских спортсменов от соревнований. Суд счел санкции нарушающими принципы политического нейтралитета и недискриминации.

Светлана Журова
CAS
российские спортсмены
дискриминация
