«Праздновать пока рано»: тренер Бородавко об отмене запрета FIS

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) признать неправомерным запрет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) на участие российских спортсменов в международных соревнованиях — лишь первый шаг на пути к Олимпийским играм, заявил старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко. По его словам, радоваться пока рано, передает РИА Новости.

Мы об этом знали и ждали этого решения. Приятно, что CAS принял его в нашу пользу. Но это только первая ступень на пути к Олимпийским играм. <...> Впереди согласование с федерацией по вопросам допуска российских спортсменов. Существуют сложности и множество нюансов, которые могут стать препятствием. <...> Поэтому праздновать пока рано, — поделился Бородавко.

Тренер подчеркнул, что также предстоит решить вопросы квалификации спортсменов, набора очков и участия в гонках, в том числе получить итоговое решение Международного олимпийского комитета. Кроме того, завышенные требования к российским спортсменам могут снова осложнить ситуацию перед Олимпиадой.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что критерии допуска российских лыжников на Олимпиаду пока неясны. Она подчеркнула, что обращение в CAS — верное решение, но выразила беспокойство из-за организационных трудностей и возможного сокращения числа участников. В результате на Игры могут поехать в основном молодые спортсмены, у которых мало шансов на медали.