Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 14:58

«Праздновать пока рано»: тренер Бородавко об отмене запрета FIS

Тренер Бородавко: признание неправомерным запрета FIS стало первой ступенью

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) признать неправомерным запрет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) на участие российских спортсменов в международных соревнованиях — лишь первый шаг на пути к Олимпийским играм, заявил старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко. По его словам, радоваться пока рано, передает РИА Новости.

Мы об этом знали и ждали этого решения. Приятно, что CAS принял его в нашу пользу. Но это только первая ступень на пути к Олимпийским играм. <...> Впереди согласование с федерацией по вопросам допуска российских спортсменов. Существуют сложности и множество нюансов, которые могут стать препятствием. <...> Поэтому праздновать пока рано, — поделился Бородавко.

Тренер подчеркнул, что также предстоит решить вопросы квалификации спортсменов, набора очков и участия в гонках, в том числе получить итоговое решение Международного олимпийского комитета. Кроме того, завышенные требования к российским спортсменам могут снова осложнить ситуацию перед Олимпиадой.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что критерии допуска российских лыжников на Олимпиаду пока неясны. Она подчеркнула, что обращение в CAS — верное решение, но выразила беспокойство из-за организационных трудностей и возможного сокращения числа участников. В результате на Игры могут поехать в основном молодые спортсмены, у которых мало шансов на медали.

CAS
FIS
россияне
запреты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Солнце обнаружили гигантскую группу пятен-рекордсменов
В Фокино студенты избили 12-летнего школьника после ссоры с одноклассницей
Армения опубликовала свыше 10 документов о переговорах по Карабаху
Россиянка стала свидетелем убийства сына кухонным топориком
Назван срок, когда искать пропавшую в Турции москвичку будет сложно
Психиатр рассказал, чем можно заменить хоббидоггинг
Адвокат ответил, встанет ли Верховный суд на сторону Лурье
Брянская область попала под удар БПЛА посреди дня
Акции «Ленфильма» перешли в собственность Петербурга
Эксперт оценил, сколько Россия заработает на экспорте мяса
В Раде заблокировали трибуну на фоне требований отставки кабмина
Кардиолог дала советы, что делать при гипертоническом кризе
В России могут ввести новые правила для заводчиков питомцев
Россияне вынесли Долиной «народный приговор» из-за скандала вокруг квартиры
В Госдуме ответили, сколько времени ЕС хочет продолжать конфликт на Украине
Юрист ответил, удастся ли решить проблему буллинга в Сети введением штрафов
Панжинский раскрыл, когда российские лыжники смогут выступить на Кубке мира
«Как всегда весело»: Алаудинов сообщил о блокировке ВСУ под Сумами
«Праздновать пока рано»: тренер Бородавко об отмене запрета FIS
В Госдуме объяснили решение CAS о допуске российских лыжников на Олимпиаду
Дальше
Самое популярное
Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака
Общество

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.