Российская женская сборная по гандболу выиграла у команды Румынии в первом матче основного раунда ЧМ в Японии со счётом 27:18.
Больше всех в составе отечественной команды отличились Анна Вяхирева и Владлена Бобровникова. На счету каждой из них по пять голов. Кроме того, Бобровникова была признана лучшим игроком матча.
В настоящее время россиянки, с учётом побед на предварительном этапе, имеют в своём активе шесть очков и занимают лидирующее место в группе II. Им предстоит сыграть во втором групповом этапе ещё два матча — 10 и 11 декабря с командами Черногории и Испании соответственно,
В полуфинал турнира должны выйти по две лучшие команды из каждой группы. Победитель ЧМ станет известен 15 декабря.
Ранее NEWS.ru писал, что российские гандболистки одержали победу над командой Швеции. Лучшей в матче стала Ярослава Фролова.
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