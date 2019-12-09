https://static.news.ru/photo/ecffe2c2-199a-11ea-8d48-fa163e074e61_660.jpg Анна Вяхирева Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российская женская сборная по гандболу выиграла у команды Румынии в первом матче основного раунда ЧМ в Японии со счётом 27:18.

Больше всех в составе отечественной команды отличились Анна Вяхирева и Владлена Бобровникова. На счету каждой из них по пять голов. Кроме того, Бобровникова была признана лучшим игроком матча.

В настоящее время россиянки, с учётом побед на предварительном этапе, имеют в своём активе шесть очков и занимают лидирующее место в группе II. Им предстоит сыграть во втором групповом этапе ещё два матча — 10 и 11 декабря с командами Черногории и Испании соответственно, сообщает ТАСС.

В полуфинал турнира должны выйти по две лучшие команды из каждой группы. Победитель ЧМ станет известен 15 декабря.

Ранее NEWS.ru писал, что российские гандболистки одержали победу над командой Швеции. Лучшей в матче стала Ярослава Фролова.