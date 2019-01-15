USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,290 $   Brent59.48 $ Bitcoin3,678.10 $
МОСКВА0°C10:37
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

«Зенит» остался без Лодыгина

Юрий Лодыгин Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Юрий Лодыгин

спорт [ версия для печати ]

Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» отправился на первый тренировочный сбор без голкипера команды Юрия Лодыгина. Об этом сообщала пресс-служба команды.

Всего в составе команды на сбор отправилось 29 игроков, в том числе и Андрей Лунёв, Леандро Паредес, Клаудио Маркизио, Артём Дзюба и другие. Позже в связи с личными обстоятельствами к тренировкам присоединятся защитник Бранислав Иванович и Матиас Краневиттер.

Вместе с командой на тренировочный сбор отправился бразильский специалист Виллиам де Оливейра. Он выступит в роли ассистента главного тренера.

Первый тренировочный сбор «Зенита» пройдёт в Дохе (Катар).

Ранее News.ru сообщал, что экс генеральный менеджер московского «Локомотива» Илья Геркус сохранил должность в совете директоров команды.


#футбол #фкзенит
самое читаемое
спорт
Фуркад поведал о расчёте на провал Логинова в эстафете
политика
Опрос показал, что граждане хотят видеть другой кабинет министров
Почему россияне выступают за отставку правительства

читайте также
спорт 19:44, 14 января 2019
Российский футбол может потерять ещё один клуб
спорт 17:07, 14 января 2019
Футболиста заподозрили в мятеже и посадили в тюрьму
спорт 13:42, 14 января 2019
«Анжи» запретили подписывать футболиста ПСЖ
Лента новостей
экономика 10:34
Курс рубля снижается к доллару и евро
спорт 10:32
«Краснодар» пополнился шведским футболистом
происшествия 10:30
Крыша школы под Саратовом обрушилась из-за снега
общество 10:28
Югорские экстремалы хотят дойти на яхте до Антарктиды
политика 10:19
Песков назвал самые волнующие Путина темы
Другие новости
спорт 10:32
«Краснодар» пополнился шведским футболистом
спорт 10:12
Мужской спринт на КМ по биатлону отменили из-за погоды
спорт 09:58
Геркус остался в совете директоров «Локомотива»
спорт 09:46
Карякин не рассчитывает на подиум на «Дакаре»
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top