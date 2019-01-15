«Зенит» остался без Лодыгина

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Юрий Лодыгин

Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» отправился на первый тренировочный сбор без голкипера команды Юрия Лодыгина. Об этом сообщала пресс-служба команды.

Всего в составе команды на сбор отправилось 29 игроков, в том числе и Андрей Лунёв, Леандро Паредес, Клаудио Маркизио, Артём Дзюба и другие. Позже в связи с личными обстоятельствами к тренировкам присоединятся защитник Бранислав Иванович и Матиас Краневиттер.

Вместе с командой на тренировочный сбор отправился бразильский специалист Виллиам де Оливейра. Он выступит в роли ассистента главного тренера.

Первый тренировочный сбор «Зенита» пройдёт в Дохе (Катар).

Ранее News.ru сообщал, что экс генеральный менеджер московского «Локомотива» Илья Геркус сохранил должность в совете директоров команды.