Загитова пропустила тренировку перед ЧР

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова пропустила тренировку перед стартом чемпионата России, который проходит в Саранске.
При объявлении фамилий спортсменок, которые должны были присутствовать на раскатке, диктор не назвал Алину Загитову.
В третьей разминочной группе на лёд вышли Дарья Паненкова, Александра Трусова, Анна Щербакова, Алёна Косторная и Алёна Леонова.
Короткие программы спортсменки представят 21 декабря в 14:00 по московскому времени. Чемпионат России завершится 23 декабря.
Ранее News.ru сообщал, что российская фигуристка Евгения Медведева представила новую короткую программу на тренировке в преддверии чемпионата России.