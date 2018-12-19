Загитова пропустила тренировку перед ЧР

https://news.ru/storage/news/14d0716e5208372338de3dfe3fb30e75/99a255a8-8bd1-465a-bc4c-edc831ec3ef5_850.jpg Daisuke Nakashima/AFLO/Global Look Press

Алина Загитова

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова пропустила тренировку перед стартом чемпионата России, который проходит в Саранске.

При объявлении фамилий спортсменок, которые должны были присутствовать на раскатке, диктор не назвал Алину Загитову.

В третьей разминочной группе на лёд вышли Дарья Паненкова, Александра Трусова, Анна Щербакова, Алёна Косторная и Алёна Леонова.

Короткие программы спортсменки представят 21 декабря в 14:00 по московскому времени. Чемпионат России завершится 23 декабря.

Ранее News.ru сообщал, что российская фигуристка Евгения Медведева представила новую короткую программу на тренировке в преддверии чемпионата России.