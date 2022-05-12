За Путина и двор: как лыжница Степанова разозлила норвежцев Её гражданская позиция устраивает не всех

Фото Marius Simensen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пожалуй, на данный момент главным раздражителем в мире российского спорта для всех иностранцев является лыжница Вероника Степанова. Вот уже больше недели норвежцы жёстко критикуют олимпийскую чемпионку из России. Но Ника не унывает. Она смело отвечает на критику коллегам из других стран и порой даже откровенно высмеивает их. Что же спровоцировало конфликт между иностранными спортсменами и Степановой? Разбираемся.

Нынче любое, даже минимальное проявление гражданской позиции вызывает агрессию у иностранцев. Даже эмодзи с российским флагом может повлечь за собой неприятные последствия, а уж какое-либо взаимодействие с главой страны, тем более поддержка событий на Украине, автоматически приравниваются к самоуничтожению. Прецеденты ведь уже были: пловца Евгения Рылова отстранили на девять месяцев от международных турниров за участие в митинге-концерте в «Лужниках», от лыжника Александра Большунова по той же причине отреклись многие спонсоры, а гроссмейстер Сергей Карякин получил бан на полгода за поддержку спецоперации.

Из-за напряжённой обстановки многие деятели российского спорта стараются себя вести максимально аккуратно. Например, по какой-то неведомой причине на встрече олимпийцев с президентом Владимиром Путиным не присутствовала Этери Тутберидзе, которая ранее не пропускала визиты в Кремль. Просто к слову: Тутберидзе планирует поездку в США к дочери.

Но есть и такие спортсмены в России, которых нисколько не страшат угрозы и санкции международных организаций, и кого бы то ни было. Одним из таких атлетов можно назвать Веронику Степанову. Несколько недель назад на встрече с Путиным она выдала максимально патриотичную речь.

На моих глазах Россия снова стала сильной, гордой, успешной. Не всем в мире это нравится, это очевидно. Но мы на правильном пути, и мы обязательно победим, как победили на Олимпиаде. <...> Спасибо вам большое за то, что вы высоко подняли знамя страны. А мы его не опустим, обещаю, — заявила Степанова.

Вероника Степанова Liu Chan/XinHua/Global Look Press

Какова была реакция на выступление олимпийской чемпионки на Западе, несложно догадаться. Все были удивлены, мягко говоря.

Это немного шокирует. Совсем не похоже на то, что мы видим со своей стороны. Трудно поверить, что это её собственное мнение. У неё сложилась совсем не такая картина ситуации, как у нас, — сказала норвежская лыжница Лотта Венг.

Её соотечественник Эмиль Иверсен заявил, что в информационном пространстве образ Степановой не самый удачный.

Очень жёстко отреагировал на выступление Степановой и норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен. Он назвал его шокирующим.

Не могу сказать, добровольно они поступают или их улыбки фальшивы. Никогда не знаешь, каковы последствия для тех, кто не станет подыгрывать. Выглядит это, конечно, неприятно, — заявил спортсмен.

Но бурная реакция за рубежом нисколько не повлияла на настрой Вероники. Она призналась, что её речь в Кремле была произнесена от сердца. Тем самым она как бы опровергла предположения о том, что её могли подтолкнуть к такому спичу.

Убедиться в искренности и подлинности её позиции можно, взглянув в социальные сети спортсменки. На днях в Telegram-канале олимпийская чемпионка припомнила шокированному Кристиансену фотографию в футболке с Путиным.

Троллинг в адрес норвежского биатлониста позволил в очередной раз убедиться в том, что смелее и активнее Степановой в информационном спортивном пространстве сейчас нет никого.

Это можно было понять ещё по недавнему мини-конфликту, когда глава Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе осудила спортсменку за слишком активную медийную жизнь. Тогда Вяльбе предположила, что Степанова пробивает себе дорогу в Госдуму. Упрёки и наезды главного босса через СМИ нисколько не смутили олимпийскую чемпионку. Она продолжила в том же объёме свою медийную деятельность.

Сейчас, когда на неё ополчились норвежские спортсмены, она тоже достойно держит удар. Хорошо это или плохо — каждый решает сам. Но одно ясно точно: такая яркая гражданская позиция может очень негативно повлиять на её карьеру. Впрочем, кажется, это спортсменку волнует в меньшей степени.