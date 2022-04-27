Юрист рассказала, кто ответит за смерть шахматистки от нападения собаки Юрист Анцелиович: ответственность за спортсменку несло доверенное лицо или организаторы соревнований

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель спортивной практики юридического агентства Clever Consult Анна Анцелиович объяснила, кто несёт ответственность за трагедию с 12-летней шахматисткой на детском первенстве России по шахматам в Лоо (Краснодарский край), передаёт Metaratings.ru. Спортсменку загрызла собака. Metaratings.ru.

Организаторы действительно должны в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ обеспечить безопасность всех участников соревнований, вне зависимости дети это или взрослые. При этом вне пределов помещения, где проводился турнир, вряд ли организаторы будут нести ответственность. Девочка несовершеннолетняя, отсюда возникает вопрос, была ли она в сопровождении взрослых, — сказала Анцелович.

По словам юриста, важно ответить на вопрос, кому родители передали право обеспечения безопасности и доверили сопровождение ребенка, это лицо и отвечает за жизнь и безопасность. Если это право было передано организаторам, то они должны отвечать.

О смерти шахматистки стало известно в среду, 27 апреля. Как сообщалось, на турнир она приехала вместе с мамой. Вечером девочка решила прогуляться и покормить бездомную собаку с щенятами на заброшенной стройке. Её тело было найдено спустя час со следами укусов. По факту происшествия следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.