О них редко вспоминают — обычно раз в четыре года. Когда подходит время Олимпиады, и страна вдруг прозревает — кто же будет представлять нас на Играх. Но вопреки нашим представлениям их спортивная жизнь течёт безостановочно. News.ru подводит итоги ушедшего года в летних видах спорта.

Чемпионат мира по фехтованию

Где: Уси (Китай)

Когда: 19−27 июля.

Сборная России в Уси завоевала семь медалей. По общему их количеству не уступили никому — ни Италии, ни Южной Корее. Умудрились даже опередить США и Францию. Но в неофициальном зачёте всё равно остались пятыми. Всё дело в медалях высшей пробы. В Китае взяли всего одну — в индивидуальной сабле у женщин. И это, если сравнивать с прошлогодним первенством в Лейпциге, где положили в копилку три золота, шаг назад.

Рапирист Дмитрий Жеребченко в Уси защищал звание чемпиона мира, но уступил в 1/32 финала алжирцу Хамиду Синтесу. Та же участь постигла и шпажистку Татьяну Гудкову с рапиристкой Инной Дериглазовой. Обе выступали в Китае в ранге действующих чемпионок мира, но прекратили выступления на предварительных стадиях: Гудкова — в 1/64 финала, а Дериглазова — в четвертьфинале.

Зато свой уровень сборная России подтвердила в командной шпаге (Сергей Бида, Никита Глазков, Сергей Ходос, Павел Сухов) и в индивидуальной сабле (Камиль Ибрагимов). Что в Лейпциге, что в Уси в этих дисциплинах разжились бронзовыми медалями.

А вот выступление женщин-саблисток в Китае стало откровением. Мало того, что разыграли между собой золото, так ещё и бронза досталась Яне Егорян. В финале София Позднякова оказалась сильнее Софьи Великой. В командном турнире, увы, наше трио, к которому добавилась Светлана Шевелёва, осталось вторым, проиграв француженкам.

Чемпионат мира по борьбе

Где: Будапешт (Венгрия)

Когда: 20−28 октября

Сборная России в Будапеште выступила триумфально. Иначе о десяти золотых медалях не скажешь. Последний раз фокус с десятью наградами высшего достоинства наши борцы демонстрировали ещё во времена Советского Союза — на чемпионате мира 1990 года.

А ведь всего год назад мировое первенство во Франции наша команда покидала на щите. Что придаёт венгерскому триумфу особую сладость. Сейчас же не только выиграли общий зачёт, но и опередили японцев с американцами, реваншировавшись за Париж-2017.

Иллюстрацией к этому служит победа Абдулрашида Садулаева над американцем Кайлом Снайдером. «Русский Танк» в Париже победителю Игр-2016 уступил, а в Будапеште взял убедительный реванш, завершив схватку в свою пользу за явным преимуществом. 22-летний Садулаев стал чемпионом мира в третий раз. Тогда как Заур Угуев и Заурбек Сидаков — в первый, а Магомедрасул Газимагомедов — во второй.

Наши борцы греко-римского стиля первенствовали в шести весовых категориях из десяти. При этом Артём Сурков и Муса Евлоев оставили не у дел олимпийских чемпионов — серба Давора Стефанека и армянина Артура Алексаняна. С первой попыткой выиграли «Мир» Сергей Емелин и Сергей Семёнов, а Степан Марянян и Муса Евлоев — с третьей. Особняком же стоит победа Александра Чехиркина. Его финал — в категории до 77 кг — завершал программу соревнований. А в соперниках был венгр Томаш Лоринц, хозяин площадки.

Ложкой дёгтя стало откровенно слабое выступление женской сборной. Наши прекрасные дамы не взяли ни одной медали. Ближе всех к ней была Светлана Липатова, но в утешительном финале она уступила китаянке Пей Синру. По сути, команда Юрия Шахмурадова пребывает в той же ситуации, что и вольники с классиками год назад.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике

Где: Доха (Катар)

Когда: 25 октября — 3 ноября.

В общем зачёте сборная России пропустила вперёд США и Китай, а по общему количеству медалей уступила только США. Но все эти цифры меркнут на фоне успеха Артура Далалояна в личном многоборье у мужчин. Последний раз медаль в этой дисциплине наши соотечественники брали в 2009 году. Тогда бронзу стране принёс Юрий Рязанов. А не выигрывали и того дольше. Пять олимпийских циклов назад, в 1999 году, лучшим гимнастом мира становился Николай Крюков.

Бронза в Дохе также досталась сборной России. Третьим в Катаре стал Никита Нагорный. Чего не было отродясь — впервые в новейшей истории страны на пьедестал абсолютного первенства поднялись сразу два наших гимнаста. И между ними расположился Сяо Жотэн. Китаец боролся до последнего, но уступил Далалояну по дополнительным показателям.

Победителю, что отрадно, всего 22 года. Он молод и универсален. Что мировое первенство и показало. Из всех дисциплин у Артура западает лишь конь. В Дохе он также выиграл в вольных упражнениях, опередив японца Кендзо Сираи и филиппинца Карлоса Юло. Также на счету Далалояна ещё две медали: серебро в опорном прыжке и бронза в параллельных брусьях.

Что касается женской команды, то их выступление слабым не назовёшь, но на фоне успехов мужчин оно меркнет. Девушки остались без медалей во всех индивидуальных дисциплинах. А вот в командном многоборье оказались вторыми, уступив американкам, но опередив китаянок. Для Алии Мустафиной это серебро стало первым после возвращения в профессиональный спорт.

Чемпионат мира по тяжёлой атлетике

Где: Ашхабад (Туркменистан).

Когда: 1−10 ноября.

Сборная России покидала Ашхабад с двумя медалями. Немного, скажут иные, пусть и обе золотые. Но тут, как никогда прежде, важен контекст. Дело в том, что наши тяжелоатлеты не выступали на международных турнирах практически два года. В наказание за допинговые грехи прошлого они пропустили чемпионат мира 2017 года в Анахайме и первенство Европы 2018 года в Тиране.

Последний раз национальная команда выходила на помост в апреле 2017 года. А на мировых первенствах не выступала с Хьюстона. Тогда, в 2015 году, взяли девять медалей — три золота, три серебра и три бронзы. В общем зачёте уступили только сборной Китая. С тех высот «Хьюстон-Хьюстон, у нас проблемы» не услышали. В результате золото Алексея Ловчева и бронзу Ольги Зубовой после обнаружения у них допинга аннулировали. Первого поймали на пептиде ипаморелине, а вторую — на стероиде метенолоне.

Оттого золото Артёма Окулова в Ашхабаде расценили как долгожданное и выстраданное. Так о нем высказался главный тренер мужской команды Олег Писаревский. Понять градус эмоций Олега Глебовича несложно. Окулов не просто вернул себе звание сильнейшего в мире, которое завоевал тогда в Хьюстоне, но обыграл действующего чемпиона Европы — грузина Реваза Давитадзе.

Не менее триумфально вернулась и Татьяна Каширина. В весовой категории свыше 87 кг она взяла абсолютное золото. Первенствовала и в рывке, и в толчке, опередив китаянку Мэн Супин, таиландку Дуангаксорн Чаидии и северокореянку Ким Гукхян, а также установив три новых мировых рекорда.