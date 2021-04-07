Японцы призвали к аресту спортсменов из РФ за их сборы на Курилах

https://static.news.ru/photo/58f8b11e-97fa-11eb-9561-96000091f725_660.jpg Фото: Felix Kästle/dpa/Global Look Press

Японский портал Yahoo News Japan опубликовал заметку о спортивных сборах сборной России по сёрфингу перед Олимпиадой в Токио. Они проходят на Курильских островах.

В заметке отмечается, что выбор места для тренировок на острове Кунашир «стал демонстрацией понимания позиции российских властей», которые якобы усиливают контроль над территорией.

Лишь редкие читатели отнеслись к заметке с пониманием. Так, один из них написал в комментарии:

Это не провокация со стороны России. Для неё Южные Курилы — это такая же своя территория, как и другие регионы. Спортсмены и большинство россиян, наверное, считают так же. Япония беспомощна.

Зато большинство других читателей в комментариях возмутились российским выбором места для сборов. Они предлагали весьма агрессивные шаги: «Когда эти спортсмены приедут в Японию, надо их арестовать. За незаконное проникновение на территорию нашей страны», «Это — незаконное проникновение в Японию, поэтому российскую сборную следует не пускать на Олимпиаду», «Во времена Ельцина надо было предложить России больше денег за острова, и тогда территориальной проблемы не было бы».

Ранее NEWS.ru сообщал, что читатели японской газеты Yomiuri оценили планы России по развитию туризма на Южных Курилах. Пользователей настолько разозлили эти идеи, что они пожелали островам оказаться смытыми цунами. Некоторые из них призвали разорвать всё сотрудничество с Москвой, другие же принялись обвинять собственную родину в бессилии перед Россией.