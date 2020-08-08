«Фантазёр»: Ягудин песней ответил на откровения Плющенко

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Олимпийский чемпион в одиночном фигурном катании Алексей Ягудин усомнился в тот, что его оппонент по льду Евгений Плющенко в своё время мог перейти к заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой. Так спортсмен отреагировал на вопрос одного из своих подписчиков в Instagram.

Поклонник Ягудина поинтересовался, насколько такие утверждения соответствуют действительности. В качестве ответа в историях фигурист опубликовал фрагмент известного шлягера Ярослава Евдокимова «Фантазер».

Ну, вы поняли, — подписал видео Ягудин, сопроводив комментарий рыдающими от смеха смайликами.

Ранее в одном из интервью Евгений Плющенко утверждал, что от Алексея Мишина его звали перейти к Тарасовой. При этом, по его словам, при таком раскладе делать ставку обещали именно на него. В ответ Плющенко якобы отказался, мотивировав это тем, что у Тарасовой уже есть Ягудин.

Соперничество Ягудина и Плющенко длится много лет. Оба в разные годы становились триумфаторами Олимпийских игр. Причем, Плющенко удавалось это дважды.

В начале лета, как писал NEWS.ru, стало известно, что он вошёл в состав тренерского штаба российской сборной по фигурному катанию. Когда об этом узнала Этери Тутберидзе, от которой к нему перешла молодая фигуристка Александра Трусова, она назвала ситуацию бредом и заявила, что в сборной и без Плющенко наставников хватает. В свою очередь Тарасова предложила запастись терпением и «наблюдать процесс набора мастерства».